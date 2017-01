ALLES ANDERS BEI DER MAGDALENA?

magdalena

Schon lange brodelte die Gerüchteküche, wie es bei dem Klub magdalena weitergeht. Nun meldet sich der Klub selbst:

„Wie seit Monaten bekannt war, befindet sich eine der Gesellschaften, die die Magdalena betrieben haben, in der Insolvenz. Eingangs verlief die Zusammenarbeit mit dem - zunächst vorläufigen - Insolvenzverwalter recht gut. Hintergrund des Insolvenzverfahrens waren Verbindlichkeiten aus dem umfangreichen Umbau des Gebäudes. Der Clubbetrieb, für den die nicht von der Insolvenz betroffene Magdalena Veranstaltungs UG verantwortlich war, lief sogar entsprechend unseren Erwartungen.

Weil diese Gesellschaft die erzielten Erträge aus dem Clubbetrieb nicht mit der von der Insolvenz betroffenen Magdalena Betriebs GmbH abrechnete, ist der Insolvenzverwalter davon ausgegangen, dass ihr keine Rechte mehr am Clubbetrieb zustünden. Diese Rechtsauffassung teilen unsere Anwälte selbstverständlich nicht. Ursprünglich sollte ein Übergang des gesamten Betriebes in Zusammenarbeit mit uns stattfinden, so dass eigene Investoren aus unserem Kreis entsprechend berücksichtigt werden, um so einen Fortbestand es gesamten Konzeptes zu ermöglichen. Im Rahmen des Ausschreibungsprozesses (M&A-Prozess) haben sich aber offenbar so viele Interessenten gemeldet, dass der Insolvenzverwalter die von uns eingebrachten Geldgeber sowie die Rechte der Magdalena Veranstaltungs UG am Gewerbebetrieb des Clubs ignorierte.

Zwischen Weihnachten und Neujahr wurden offenbar die entsprechenden Vereinbarungen mit dem Zuschlagsbegünstigten geschlossen, um Tatsachen zu schaffen. Unsere Rechtsanträge, mit denen sich die Magdalena Veranstaltungs UG gegen diese Übertragung schützen wollte, wurden bis heute vom Gericht nicht einmal entschieden, denn der Insolvenzverwalter hat sich mit sogenannten Schutzschriften bereit im Vorfeld gegen diese Maßnahmen gewehrt, die er offenbar auch erwartete.

Nachdem die Magdalena Veranstaltungs UG nunmehr auf Grund des Verhaltens des Insolvenzverwalters zum Jahresende wieder aus Eigenschutzgründen die Veranstaltungen übernommen hat, wurden am heutigen Tage - ohne Gerichtsbeschluss - durch ein Sicherheitsunternehmen des Insolvenzverwalter der Austausch unserer Schlösser vollzogen. Alle wurden des Geländes verwiesen. Untermieter wurden aufgefordert, ihre Räume (wie z.B. Studios) bis morgen zu räumen. Auch hierfür liegen der Insolvenzverwaltung keinerlei gerichtliche Räumungstitel vor. Die Maßnahmen sind von geltendem Recht nicht gedeckt, man nennt es nach Darstellung unserer Anwälte "verbotene Eigenmacht". Allerdings soll morgen schon die zuschlagsbegünstigte Berliner Diskothek MATRIX in den Besitz durch den Insolvenzverwalter eingewiesen werden. Damit sollen offenbar wieder Tatsachen geschaffen werden. Wir kämpfen weiterhin um unser Recht und halten Euch auf dem Laufenden.

Der gestrige Tag war für uns ein schwarzer Montag ...“

Die erfolgreichen Szeneparty B:EAST wird wie geplant stattfinden. Wir bleiben dran.

Quelle: https://www.facebook.com/magdalenaclubberlin/