Der April endet fulminant für alle Prenzl’-Schwaben: Die Marietta feiert.

Und das schon ab 16 Uhr und unter dem Motto „Mucke, draußen, Streetfood, Drinks!“ Auflegen bei der zweiten Marietta-Party werden Scout Wölfli (CherrYo!-kie) und Carmen 16 – es wird also housig-elektronisch-discoid. Wir sind dabei! Auch die Gastgeber freuen sich schon: „In der Marietta steht das gesamte Team bereit, damit ja auch keine Kehle trocken bleibt. Let the Aperol roll!“ Das lässt Mann sich doch nicht zweimal sagen, oder? Ach ja, ein Auftritt von Männern in Uniform sei aller Wahrscheinlichkeit inklusive ...

30.4., Alive and Licking, Marietta, Stargarder Str. 13, 16 Uhr