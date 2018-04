52 Jahre Gloria!

× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra

Eine der politisch aktivsten Dragqueens, Rocksängerinnen, DJanes und Schrebergartenbesitzerinnen feiert heute ihr 52. Wiegenfest. blu wünscht alles Liebe zum Geburtstag!

Gloria Viagra kennt man, wenn man in Berlin ausgeht. Regelmäßig legt sie etwa im GMF oder dem SchwuZ auf, und gilt es eine gute Sache mit einer Demonstration zu unterstützen, ist sie dabei.

Weiter so!

Und hier gibt es noch ein Statement von Gloria in Sachen Miteinander:

„Viele Leute finden es gut und wichtig , sich nicht nur um den eigenen Scheiß zu kümmern, sich zu engagieren, und über den eigenen Tellerrand zu kieken, wat eigentlich um uns herum passiert ... Und sicher isses gerade in großen Teilen der (schwulen!) Homoszene schwer, überhaupt mal nen Ansatzpunkt zu finden, wo man einsteigen/anfangen kann. Tatsächlich fühle ick mir aber überfordert, wenn dann viele zu mir kommen und von mir ne Antwort oder gleich’n Engagement für det eene oder andere erwarten ... Wie schon tausendmal jesacht, ick hab die Weisheit ooch nicht mit Löffeln jefressen!

Aba ihr Lieben, kiekt euch doch nur mal um, Ansatzpunkte jibts doch viele. Fangen wa eenfach mal in unserm Umfeld an: Die janzen blöden Sprüche und Lästereien über andere ... „Die Szene“ strotzt doch nur so von sexistischem und rassistischen Gepöbel! Ja, man gilt dann schnell als Spaßbremse, wenn man sacht „Ey, so nich!“, und lacht lieber mit den anderen, mit einer vorgehaltenen Hand und einem „ochhochhoch...auweia“ mit.

Sicher ist es anstrengend und ich hab manchmal ooch keenen Bock, will meinen Spaß. Manchmal bin ich auch unsicher, wie man sich verhalten soll: Einerseits denke ich, es gibt immer zwei Seiten von etwas und jemandem, (fast!) niemand is nur Scheiße oder juut.

Anderseits bringt uns det janze Liberalala ooch nich weiter, und man muss auch den Mut haben, (radikal) Position beziehen.

Ich bin überzeugt, dass nur durch viele Gespräche und Auseinandersetzungen mit anderen sich solche Positionen erst entwickeln können!“

