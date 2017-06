× Erweitern Foto: M. Rädel Destiny Drescher Destiny Drescher ist einer DER Stars in Berlin – und Stammgast im SchwuZ

Das SchwuZ wird 2017 stolze 40 Jahre alt. Die große Feier dazu gibt es in ein paar Wochen, den Auftakt schon jetzt im Juni.

Mit Dress-up-Booth, Show sowie großer Saal-Wette (mit Liveübertragung): Der Klub wettet, dass Berlin es nicht schafft, in der Nacht zum 24. Juni bis 2 Uhr 480 Tunten im Fummel im SchwuZ zu versammeln.

Mit dabei ist auch das in der Szene beliebte Café auf der „Kircheninsel“ auf dem Herrfurthplatz 14: Selig.Berlin.

„In Kooperation mit dem SchwuZ und „48 Tunten Neukölln – 40 Jahre SchwuZ Auftaktparty + Saalwette“ starten wir am Freitag 19 Uhr mit „48 Stunden Gin Tonic vs. 48 Tunten Neukölln vs. 40 Jahre SchwuZ“ parallel im Selig. Lasst euch ab 20 Uhr in der Styling-Make-up-Lounge von Sharleen Voyage und Doris Belmont aufhübschen“, freut sich Christian vom Team des Cafés. Mehr Infos: https://www.facebook.com/events/787040101477348/

23.6., 48 Tunten Neukölln, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Boddinstraße oder Rathaus Neukölln und laufen, 23 Uhr, www.schwuz.de