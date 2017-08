15 JAHRE MARIETTA

× Erweitern Foto: David Paprocki Marietta

Alles Gute zum Geburtstag! Mittlerweile ist die Marietta eine der am besten besuchten Szene-Adressen in Prenzlauer Berg. Trainierte Studis und stämmige Kerle kommen hier zusammen, um in gemütlichen, ungewöhnlich beschallten Räumen zu klönen und zu feiern.

„Im September haben wir groß was zu feiern: Die Marietta wird 15 Jahre alt. Zahlreiche Höhen, Tiefen und ein beinahe endgültiges Aus hat unser kleines Kiezwohnzimmer erlebt – und das inmitten von Prenzlauer Berg, wo wir inzwischen mit eine der letzten Bar-Adressen für Homos sind“, freut sich Roberto. „Klar, dass wir das begießen müssen. Unser Motto lautet zum Geburtstag „Des Wahnsinns fette Beute“ und wir haben echt tolle DJs am Start.“

Musikalisch entführen am 9. September Justin Case & Open Mike („pEt sHOp bEARs“) und Carmen 16 in Partygefilde. Schön!

9.9., Marietta, Stargarder Str. 13, U Schönhauser Allee, 19 Uhr