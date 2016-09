100% MARIANNE ROSENBERG

Marianne Rosenberg

Vor allem die Szene-Generation, die schon in den 1970ern feierte, findet sie gut. Aber auch Jüngere erliegen dem Charme dieser mit bekanntesten deutschen Sängerin. In Berlin gibt es jetzt einen kleinen Showroom, der auch mit Veranstaltungen lockt.

Die Dame mit der hohen Stimme hatte in den 1970ern Hits wie „Lieder der Nacht“, „Marleen“, „Fremder Mann“ und „Er gehört zu mir“. In den 1980ern war sie u. a. mit Coverversionen internationaler Hits populär, bevor sie sich für die Kultur-Avantgarde (Kai Hawaii, Rio Reiser) der Zeit entschied und auf den großen Erfolg für mehr Freiheit verzichtete; sie veröffentlichte House-Remixe ihrer Gassenhauer und mauserte sich zum Kultstar – auch kam sie mit einer Ballade zu der TV-Serie „Rivalen der Rennbahn“ wieder in die Charts, in den 1990ern dann mit dem Album „Luna“ und dem Hit „Wenn der Morgen kommt“.

Und diesen Kult kann man pflegen! So eröffnet in der Berliner Traditions- und Kiezbar „Goldene Gans“ in der Grimmstr. 7 am 8.10. um 14 Uhr der „Rosenberg Showroom“. „Im Anschluss auf das große Opening findet dann ab 20 eine Marianne-Rosenberg-Party statt, auf der ihr gesamtes musikalische Schaffen, auch in mehreren Sprachen, präsentiert wird.“, verrät Initiator Frank Reimann. „In Folge wird der Showroom und das Archiv jeden Samstag von 14 bis 19 geöffnet sein. Neben der fantastischen und einzigartiger Galerie an den Wänden, können die Fans eine Schaufensterpuppe bewundern, die einen originalen Nadelstreifenanzug von Marianne Rosenberg aus dem Jahr 1976 trägt. Ferner haben sie die Möglichkeit Tonträger, Poster, Autogrammkarten, Pressefotos, Bücher und vieles mehr zu erwerben und sich Fotokopien aus dem chronologisch sortierten Archiv zu machen.“