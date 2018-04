Voll auf neubau

× Erweitern neubau eyeware

Im altbauverliebten Berlin haftet dem Wort Neubau zu Unrecht etwas Hässliches an, denn es kann auch Schönes bedeuten.

Bei „neubau eyeware“ zum Beispiel steht es für edles Design und höchste Brillenqualität. Gerade erst führte das hippe Label den 3-D-Druck ein und stellte seine 3-D-Kollektion vor.

„Die Brillen aus dem 3-D-Drucker zeichnen sich durch sehr feine, gravurähnliche Details und Strukturen sowie klassische bis hin zu extravaganten Formen aus, welche so in einer üblichen Herstellungsmethode nur schwer produzierbar wären“, verrät das Linzer Label dazu. „Frisch aus dem Drucker sind übrigens alle, wie ihr Ausgangsmaterial, weiß. [...] Glatte zwölf Stunden wird an den Teilen für eine Brille gedruckt. Schicht für Schicht wird hochqualitatives und superleichtes Kunststoffpulver vom Laser geschmolzen, weitere zwölf Stunden müssen die Applikationen für die weitere Verarbeitung abkühlen.“ Unsere Lieblingsstücke findest du hier, die 3-D-Modelle sind seit April in sieben ausdruckstarken Farben kombiniert mit Stainless Steel in Glorious Gold, Eclectic Silver, Silky Rose, Black Ink Und Black Ink Matte zu bekommen.

