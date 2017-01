PREMIUM & BRIGHT & SEEK ...

BRIGHT

Viele, viele Mode-Highlights kommen im Januar auf dich zu, unter anderem die Modemessen PREMIUM, die BRIGHT und die Mercedes-Benz Fashion Week Berlin.

Alle Veranstaltungen sind aber keineswegs Konkurrenten, nein, sie befruchten und ergänzen sich gegenseitig. Begeistert die Modemesse PREMIUM mit internationalen Damen- und Herrenkollektionen, zeitgenössischen Accessoires- und Schuhlabels, ausgesuchter Kosmetik und limitierten Lifestyle-Artikel am Gleisdreieck, so kommt man bei der MBFW im Kaufhaus Jandorf in den Genuss der großen Marken.

www.premiumexhibitions.com