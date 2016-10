Neue Marken: Kanthaus Berlin

Im Kanthaus im stilwerk Berlin findet man ab sofort Möbel, Wohnaccessoires und Leuchten der Premium-Designmarken ICF, Muuto, Magis, Plumen und TALA.

Das Einrichtungsgeschäft Kanthaus Berlin im Erdgeschoss des stilwerk Berlin erweitert sein Sortiment und präsentiert neben der Traditionsmarke Kartell auch weitere italienische Premium Designmarken, wie Sovet und Pedrali.

Hersteller exklusiver Möbel und Wohnaccessoires aus Glas- und Spiegelelementen – bekannt für ein breites Spektrum an formschönen Tischen, Stühlen und Leuchten für den Innen- und Außenbereich. Ebenfalls aus Italien stammen die Neuzugänge ICF mit ihren ästhetischen Büro- und Loungemöbel-Entwürfen, sowie die gleichermaßen klassische und innovative Designmarke Magis. Muuto hält als skandinavische Designmarke mit seiner Kollektion Einzug ins Kanthaus Berlin im Erdgeschoss.

Zahlreiche frische Leuchten-Highlights verschiedener Hersteller ergänzen das erweiterte und vielseitige Angebot. Eine Besonderheit im Designbereich mit Deutschlandpremiere im Kanthaus Berlin präsentiert der englische Hersteller TALA mit seinen dimmbaren LED-Filament-Leuchtmitteln im eleganten Vintage-Look, die an das klassische Edison-Design erinnern.

Das facettenreiche Portfolio wird abgerundet von ausgewählten, in Deutschland gefertigten Polstermöbeln aus der Kanthaus Kollektion. Verschiedene Designs in diversen Maßen und eine Vielzahl an hochwertigen Ledern und Stoffen steht zur Auswahl. Komm vorbei und entdecke die neue Produktvielfalt im Kanthaus Berlin im Erdgeschoss im stilwerk!

KANTHAUS GmbH, Kantstraße 17, im stilwerk, info@kanthaus.com, www.kanthaus.com