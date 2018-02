× Erweitern Prada 2018

Das Luxuslabel kommt erfrischend normal und etwas retro für den Sommer 2018 daher.

Neben allerlei klassischen kurzen Hosen und einer absolut CSD-tauglichen ultra-knappen Sporthose überrascht vor allem das mit einem Landschaftsmotiv bedruckte Kurzarmhemd.

So kann Prada also auch aussehen. Lustig? Lustig. In Berlin gibt es die hier zu sehenden Teile in Kreuzberg im Voo Store Berlin.

Voo Store Berlin, Oranienstraße 24, 10999 Berlin, vooberlin.com