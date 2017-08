Nach einer kurzen Testphase 1999 wurde ein Jahr später der exklusive Mister B Shop Berlin eröffnet. Seit den 17 Jahren des Bestehens hat sich der Laden zu einer festen Größe in dem schwulen Kiez rund um die Motzstraße gemausert.

Er ist neben Amsterdam, dem Hauptquartier, der älteste Flagship-Store der Marke. Neben dem Verkauf verschiedenster Fetischprodukte von der Lederhose über Gleitcreme und Jockstraps bis hin zur Handschelle will Mister B vor allem auch ein Teil der schwulen Szene sein. Mit Charityprojekten und Sponsorings von Veranstaltungen möchte Mister B aktiv für Toleranz und Gleichberechtigung kämpfen – nicht nur für Lederliebhaber und Gummifetischisten. Viele, die in dem Ladenlokal mit der großen Schaufensterfront und dem legendären Knastgitter vorbeischauen, sind Stammkunden. Aber auch viele Berlinbesucher „trauen“ sich in den Laden. Neugierige Anfänger sind genauso willkommen wie erfahrene Hasen, die wissen, was sie wollen. So ist der Laden nicht nur Treffpunkt für die Berliner Fetischfreunde, sondern auch für Touristen aus aller Welt. Nicht selten passiert es – gerade zu den hohen Feiertagen wie Easter Berlin oder Folsom –, dass sich alte Bekannte im Laden über den Weg laufen. So unterschiedlich die Kunden sind, so bunt sind die Mitarbeiter. Sechs Mitarbeiter aus vier Nationen sprechen sieben Sprachen. Und wenn die Wörter versagen, kann man viele Dinge auch an- und ausprobieren. So hat jeder Kunde noch immer das gefunden, was zu ihm passt. Ein Besuch lohnt sich also.

Mister B, Motzstr. 22, U Nollendorfplatz, www.misterb.com