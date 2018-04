Maßgefertigte Sofas in Berlin

Erlebbar in einem einzigartigen Showroom-Konzept in einer herrschaftlichen Charlottenburger Altbauwohnung, direkt am U-Bhf Sophie-Charlotte Platz: Renetti.

Sofas mit Chaiselounge, Sessel oder Hocker, es gibt kaum etwas, was das junge Berliner Unternehmen nicht bietet. Und immer stehen die Bedürfnisse des Kunden im Fokus!„Zusammen mit unseren italienischen Designern haben wir eine Kollektion geschaffen, die sowohl klassische, als auch moderne Sofa-Modelle beinhaltet und es uns erlaubt diese entsprechend den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden anzupassen. Wir bieten eine Auswahl von ca. 200 Stoff-und Farbkombinationen, sowie verschiedene Fußvarianten an. Auch das Anpassen der Länge oder der Sitzhärte des Sofas ist bei uns möglich“, verrät dazu Benjamin Keil, Brand Manager bei Renetti.

