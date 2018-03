hygge: Mach es dir schöner

Lieber Leser,

die Welt wird hygge. Oder auch hyggelig. Das ist jenes Wort für Glück daheim und Gemütlichkeit, das gerade die ganze Welt verzaubert. Wir haben in den folgenden Artikeln für dich das zusammengestellt, von dem wir denken, dass es dir helfen wird, dich – mit oder ohne Partner, Nachwuchs, Verwandtschaft oder Haustieren – hyggelig zu fühlen. Aber so richtig!

Ein echtes Abschirmwunder

Manchmal will Mann einfach abschalten und entspannen. Sehr gut, dass es Möbel wie diesen Sessel gibt! Der moderne Retro-Ohrensessel von Anders Nörgaard, Modell 149, ist elegant geschnitten und macht sich schon allein aus diesem Grund nicht opamäßig breit. Und seine Basis besteht aus einem modern proportionierten Unterteil. Alles andere aber ist fast wie Uropas Retro-Ohrensessel. Man beachte, wie handwerklich sorgfältig der Rücken mit dem Sitz verbunden wurde. Oder was für eine wohlig-beschützende Ausstrahlung die konservativen Ohren haben. Genau das ist es, was freistil 149 zum dauerhaften Hingucker und vor allem Hinsetzer macht: diese Mischung aus alter und neuer Wohngeschichte – die mit dem passenden Stoff noch an Dimension gewinnt. www.freistil-rolfbenz.com

Modern und komfortabel

Eines der erfolgreichsten Couchtischmodelle von TEAM 7 ist der stufenlos höhenverstellbare lift. In das Multitalent wurde jetzt eine elektrische, netzunabhängige Hubtechnik integriert: Die Höhenverstellung erfolgt so ganz einfach per Knopfdruck. Dies ermöglicht im Gegensatz zu Ausführungen mit mechanischer Höhenverstellung auch die neuen größeren Formate: Mit den ergänzenden Größen bis zu 100 x 100 bzw. 120 x 70 cm bietet lift mehr Planungsmöglichkeiten bei der Abstimmung auf die Größe der Polstermöbel. Außerdem kann er nun nicht nur als Couchtisch oder Verlängerung für den Esstisch dienen, sondern bietet für z. B. zwei Personen auch allein genug Raum zum Essen.

Ein Stuhl mit Schwung

Betrachtet man den Stuhl lui mit Holzfußgestell als einen lässigen, gut geerdeten Typ, dann ist diese Sitzgelegenheit mit Drehgestell der elegante, aber nicht weniger coole Bruder. Auch dieser lui verdankt sein charakteristisches Aussehen der bequemen Sitzschale, die für höchsten Sitzkomfort sorgt. Zusätzlichen Komfort schenkt das organisch geformte, luftige Drehgestell mit einer speziellen Mechanik, die den Stuhl nach dem Aufstehen automatisch in die Ausgangsposition zurückschwingen lässt.

www.team7.de