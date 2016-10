Guten Morgen Sonnenschein

Sogenannte eRollos lassen sich ohne zusätzliche Kabel einfach installieren.

Sich von den ersten Sonnenstrahlen zart wecken lassen - so könnte eigentlich jeder Tag beginnen. Zu dumm nur, dass man dafür zunächst das kuschelig warme Bett verlassen muss, um das Rollo am Fenster zu öffnen. Deutlich praktischer ist eine Fernbedienung, mit der sich der Sichtschutz auf Knopfdruck betätigen lässt. Die Montage eines batteriebetriebenen Rollos ist mit wenigen Handgriffen erledigt. Praktisch ist die Lösung somit gerade auch für Mieter, die ohne Umbau smarte Gebäudetechnik nutzen können – und diese bei einem späteren Umzug einfach wieder mitnehmen können.

Erfahrene Heimwerker können ein „eRollo" mühelos in wenigen Minuten montieren. Alles, was für die bequeme Steuerung vom Bett oder vom Sofa aus notwendig ist, verbirgt sich unsichtbar in der Antriebswelle. Aufgrund der Longlife-Batterien benötigt der Sonnenschutz keine externe Stromquelle. Ein neu entwickeltes, federbalanciertes Antriebssystem ermöglicht die Steuerung des Rollos nahezu ohne zusätzlichen Energieaufwand. Das Resultat: Die Batterien geben genug Kraft für mehrere Jahre der Nutzung. Unter www.jaloucity.de beispielsweise gibt es weitere Informationen zu „eRollos", auch zu den Bezugsquellen im bundesweiten Fachhandel.

