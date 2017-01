ETHICAL FASHION SHOW AN NEUER STELLE

Ethical Fashion Show

Die Modenschauen von Greenshowroom und Ethical Fashion Show Berlin ziehen ins EnergieForum.

„Seit mehr als fünf Jahren sind wir mit unseren beiden Messen Greenshowroom und Ethical Fashion Show Berlin während der Berlin Fashion Week aktiv. Die Entwicklungskurve kannte seither nur eine Richtung: nach oben. Zuletzt war der Postbahnhof nahezu ausgebucht. Im Winter 2017 werden wir daher die Ausstellungsflächen auch auf den Club ausdehnen. Zusätzlich gewinnen wir mit dem EnergieForum eine attraktive Catwalk-Location dazu“, sagt Olaf Schmidt, Vice President Textiles & Textile Technologies der Messe Frankfurt zu den Beweggründen des Umzugs.

Die neue Location für die beiden Schauen „Salonshow“ und „Ethical Fashion on Stage“ sei zu Fuß in nur wenigen Minuten vom Postbahnhof zu erreichen. Das Areal an der Spree biete eine erstklassige Kulisse, um die Highlights der neuen Kollektionen aus dem Greenshowroom und der Ethical Fashion Show Berlin wirkungsvoll in Szene zu setzen. Wir sind gespannt.

www.greenshowroom.com, www.ethicalfashionshowberlin.com