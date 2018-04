Los ging es 1998 in der Yorckstraße: Zwei Männer, zwei Frauen, die alles zum größten Teil selber renoviert haben, und eine Vision. Ein echtes Freundesunternehmen statt Familienunternehmen!

2003 kam der Standort an der Prenzlauer Allee dazu und 2008 der Gesamtumzug in die Köpenicker Straße. „Dort sind wir jetzt schon zehn Jahre“, verrät das Team, „hier bieten wir auf ca. 4.000 qm Möbel, Leuchten und Accessoires an. Ob klassisches Design, Vintage, puristisch oder wohnliche Moderne, wir stellen die unterschiedlichsten Wohntrends aus, wobei wir unser Augenmerk auf kleinere Unternehmen gelegt haben. Zurzeit haben wir mit dem Berliner Baumkünstler Christian Friedrich eine Ausstellung, der fertigt aus gefällten Berliner Stadtbäumen Möbel, danach haben wir Atelier Hausmann aus Berlin mit einer Sonderausstellung.“

EXIl, Köpenicker Str. 18 – 20, www.exil-wohnmagazin.de