DESIGNERMÖBEL MÜSSEN NICHT IMMER TEUER SEIN ...

welcome berlin

... aber trotzdem qualitativ hochwertig. Bei welcome berlin bekommt der Kunde nicht nur Teures, aber immer sehr Gutes.

Gleich zwei Filialen gibt es von welcome berlin in der Hauptstadt: Die eine findet man in der Linienstraße 111, die andere in der Lietzenburger Straße 9 a. Und das, obwohl das so eigentlich gar nicht geplant war, denn Britta Möglin und Guido Lingemann sind in erster Linie Inneneinrichter. Dass daraus vor etwa drei Jahren Einrichtungsläden wurden, lag daran, dass „es einfach gepasst hat“, so Guido. „Der Laden in der Linienstraße etwa war erst nur als Showroom gedacht, lief dann aber hervorragend als Shop.“

Was sie anbieten? „Wir richten Business-Apartments, Luxus-Apartments und Studentenbuden ein, vom Besteck bis zur Wohnzimmerlandschaft, je nach Budget und Wunsch“, fährt Guido fort. Ein Besuch der Läden lohnt, von Schranksystemen aus Italien, Betten aus Deutschland, Polstermöbeln aus den Niederlanden bis hin zu Teppichen und Lampen aus Belgien und Gartenmöbeln aus Spanien findet man hier alles Gute.

www.welcome-berlin.com

https://www.facebook.com/welcome.berlin.conceptstore/?fref=ts