Ganz neu: Brillen in Mitte

Schwester Dora, Sebastian Thümmler und Sheila Wolf, Foto: M. Rädel

Gerade eröffnete ein neuer Brillenladen im schönen Berlin-Mitte. Wir chatteten mit dem Storemanager Sebastian Thümmler – das Bild entstand beim Opening am Samstag.

Warum habt ihr genau diesen Standort gewählt?

Brillen in Mitte existiert bereits seit 2001. Das Stammhaus befindet sich in der Friedrichstraße 133, vis-à-vis dem Friedrichstadt-Palast. Aufgrund der Nachfrage unserer Kunden und der eigenen Frage an uns selbst, was wir noch in der Augenoptik in Berlin-Mitte bewegen können, lag die Antwort nahe, ein weiteres Geschäft zu eröffnen. Natürlich in Mitte, mit neuem Konzept und neuen Kollektionen. Wir verliebten uns in diese belebte Straße, weil gerade dort eine interessante und kreative Modeszene ihr neues Zuhause gefunden hat.

Was liebst du an deiner Arbeit?

Ich liebe die Mode und ihre vielen Facetten sowie Augenoptik auf höchstem Niveau, um mit modernster Technik den Anforderungen meiner Kunden gerecht zu werden, und somit auch deren Dankbarkeit, weil sie besser sehen als je zuvor oder einfach nur Komplimente für ihre neue, einzigartige Brille ernten.

Worauf legt ihr Wert?

Wir legen Wert auf neueste Trends, hochwertigste Materialien und darauf, moderne Technik mit gut bewährtem, klassischem Handwerk zu vereinen. Dadurch ist es möglich, ganz individuell speziellen augenoptischen Bedürfnissen eines Kunden in höchster Qualität gerecht zu werden. Wir präsentieren Mode vom Laufsteg und die angesagten Klassiker. Das muss nicht immer teuer sein!

Eine Freundin von dir, Dora, ist eine „Schwester der Perpetuellen Indulgenz“. Kommt also auch Szenekundschaft?

Unser Publikum ist bunt. Das symbolisiert unsere Regenbogenfahne am Geschäft. Die modische und anspruchsvolle Szenekundschaft ist ein wichtiger Teil von uns. Meine Kollegen und ich freuen uns auf den Besuch aller blu Leser.

Brillen in Mitte, Alte Schönhauser Str. 5, 10119 Berlin