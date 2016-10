BERLIN-MITTE KLEIDET EIN

Tiger of Sweden

Die Neue Schönhauser Straße ist die wohl wichtigste Verkehrsverbindung in Sachen Mode. Und das liegt nicht (nur) an Fred Perry, Drykorn und Karl Lagerfeld.

Denn hier, in der Hausnummer 9, schräg gegenüber von den kitschig-schönen Rosenhöfen, hat Schwedens Tiger sein Zuhause. Der Shop von TIGER OF SWEDEN liegt nahe der U-Bahnhaltestelle Weinmeisterstraße und nicht weit vom S-Bahnhof Hackescher Markt, also richtig gut angebunden. Und richtig gut angezogen ist man dann mit der Mode des gestreiften Kätzchens, was unsere Modestrecke der neuen Kollektion für den Winter 2016/17 zeigt.

www.tigerofsweden.com