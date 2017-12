Anton Milagros auf der Berlin Fashion Week

× Erweitern Anton Milagros

Der Wahlberliner zeigt am 16. Januar 2018 seine modischen Visionen.

Sein Label ЯШМАА war 2017 eine DER Entdeckungen im Berliner Modezirkus. Jetzt kann man, wenn man sich über die Homepage www.anton-milagros.de angemeldet hat, am 16. Januar ab 20 Uhr die neusten Entwürfe des Designers und Fotografen erleben. Der Ort des modischen Treibens ist der Klub Bassy im sonst so ruhigen Prenzlauer Berg. Genau, der Klub, wo jeden Donnerstag „Chantals House of Shame“ steigt, es kann also durchaus sein, dass auch Chantal mit ihrer Entourage erscheint – Fashion Week verpflichtet.

www.facebook.com/jaschmaa, www.anton-milagros.de