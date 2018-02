100% vegan

× Erweitern Matt & Nat

Das freut nicht nur die Männer aus dem Prenzlauer Berg! Nachhaltigkeit und Veganismus spielen eine immer größere Rolle in der Modewelt.

In unserer heutigen Zeit macht Mann sich mehr Gedanken, was er trägt, was er konsumiert, mit was er sich schmückt und ausstattet. Diesem Thema widmet sich auch die kanadische Marke Matt & Nat. Deren Rucksack- und Taschenkollektion für 2018 erfreut unter anderem mit veganen Taschen und Rucksäcken und ist in einem zeitlos schlichten Stil gehalten. Praktische und modische Alltagshelfer, die man mit gutem Gewissen an sich haben kann. Mehr davon! http://mattandnat.com