WIGSTÖCKEL WIRD 20

SO36

Am 8. Oktober ist es wieder so weit: Trans* (und nicht nur die) sammeln sich in Berlin und feiern Wigstöckel. blu gratuliert zum 20. Geburtstag.

„Die schwule Szene ist, trotz Dragshows allerorten, eher transenfeindlich“, stellte die bekannte Berliner Tunte Daphne de Baakel einst im Interview fest. Und nicht nur sie!

Daher gibt es Wigstöckel, eine Party, die jenseits der dualen Geschlechterordnung alle Facetten der Transgenderszene zeigt und Seh- sowie Denkgewohnheiten auf den Kopf stellen will. Mit dabei sind 2016 u. a. Msoke, Faulenza, Noa Naomi, Les Tuxx, 5 Gurrlz, Ocean, Drag Street Boyz, Spicey Tigers on Speed, Sigrid Grajek und der Rattenchor. Das Happening beschränkt sich dabei nicht nur auf den Event am 8. Oktober im SO36, es lockt auch ein Rahmenprogramm. „Die Erlöse der Veranstaltung werden an trans*Projekte gespendet“, so das Orga-Team auf der Homepage.

Das Ziel: „Anstelle zweigeschlechtlicher Langeweile, Zwanghaftigkeit und Gewalt wollen wir Räume schaffen, in denen Geschlechtervielfalt auf und abseits der Bühne möglich ist." Provokant? Sicher. Aber notwendig!

Und noch ein Statemnet aus dem Jahr 2007:

Was für Erfahrungen hast Du bei Wigstöckel gemacht?

Maria Psycho: Nur positive. Da ich den Einlass gemacht habe, stand mir jeder Gast Auge in Auge gegenüber. Das Publikum fand ich toll, es waren alle möglichen und unmöglichen Geschlechter vertreten, was ’nen total offenen und friedlichen Space bereitet hat. Der Backstage war harmonisch und respektvoll. Tolle Leute, nicht die übliche Stutenbissigkeit.

8.10., Wigstöckel, SO36, Oranienstr. 190, U Kottbusser Tor, 21 Uhr, www.wigstoeckel.com