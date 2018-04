„Hip Hop hooray!“

× Erweitern Berries

Im OHM in der Köpenicker Straße 70 steigt am Freitag ab 23 Uhr die angesagte „BERRIES“ uuuuund die setzt auf Hip-Hop, Trap und Urban Sounds.

An den Musikmaschinen stehen am 6.4. mixflinke Musikliebhaber_innen wie Tchuani, myshkyn, Kikelomo (No Shade), Charlotte (G-Edit, Leipzig) und Eiwen – die Beats werden also garantiert stimmen! Das ist aber noch nicht alles, denn „weitere Überraschungen sind geplant“, wie die beiden Veranstalter Dominik Djialeu und Bastian Kussin vorab verraten.

6.4., BERRIES, OHM, Köpenicker Straße 70, U Heinrich-Heine-Straße, 23:59 Uhr

www.berriesberlin.com

www.facebook.com/berriesberlin