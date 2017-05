UNITY CSD PARTY BERLIN

Das ist die offizielle Abschlussparty des CSD in Berlin! Und diese Party vereint all die großen Labels der Stadt.

Mit dabei sind die B:EAST, die Revolver (KitKatClub!), das GMF, die vollerotische Pornceptual, das Melt Festival und die blu Mediengruppe. Die Location, das Funkhaus in der Nalepastraße, überzeugt mit der großen Shedhalle mit Playground, LED Screen und Empore, dem Kultursaal, der Kantine und einer tollen Open-Air-Area direkt an der Spree. Freier Bus-Shuttle ab Ostkreuz. Karten gibt’s ab 15 Euro im VVK. Wie 2016 wird es einen Festival-Pass für 45 Euro für die Revolver am Freitag, die Unity am Samstag und das GMF am Sonntag geben.

Die Musik zum Tanz der 4.000 Klubber kommt von u. a. Deutschlands angesagtestem Techno-DJ Boys Noize, der Mega-Headlinerin Ellen Allien, Ben Manson, Deepneue, Brett, Stella deStroy, Gloria Viagra, Katy Böhm und DJ Berry E. – das wird groß!

Wir verlosen 3x2 Karten!

22.7., Unity, Funkhaus, Nalepastr., Berlin, 22 Uhr, unity-pride.de, www.facebook.com/unity.BLN