Thursday Beats im Prenzlauer Berg

Es scheint, als ob donnerstags Baden-Württemberg, ach Mist, verwechselt, also wir meinen Prenzlauer Berg, der Kiez in Berlin ist, in dem am meisten los ist.

Entweder man isst sich in diversen szenigen Restaurants müde, Mann geht in den Männerbars cruisen oder man geht klubbig aus. Ab Mitternacht natürlich zu „Chantals House of Shame“ ins Bassy, ABER davor kann man auch die vielfältige Kneipenszene austesten. Zum Beispiel die Bar Marienhof. Hier legt sich morgen ab 21 Uhr ein DJ-Neuling für euch ins Zeug: Simon LaCoste. Wir chatteten mit dem Tätowierten.

Was für Musik spielst du?

Ich spezialisiere mich hauptsächlich auf Popmusik. Also alles, was irgendwie tanzbar ist, oder was man entspannt in einer Bar hören kann.

Warum bist du DJ geworden?

DJ zu werden war, schon immer mein Traum und sehr interessant für mich. Ich bin mit Musik aufgewachsen und habe immer irgendwas in die Richtung gemacht. Leider habe ich mich nur nie wirklich getraut dieses Projekt zu starten – aber jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt.

Was magst du am Marienhof?

Auf die Bar Marienhof bin ich durch meine besten Freunde gekommen. Die haben mich öfters dorthin mitgenommen und ich habe mich in den Laden verliebt. Der Marienhof ist quasi mein zweites Wohnzimmer geworden.

http://www.marienhof-berlin.de/