Verkauft: THE PEARL Berlin

× Erweitern Rita Ora

Berlin, die pulsierende Stadt des Undergrounds hat auch Klubs, in die die Avantgarde-, die LGBTIQ*- und Indie-Szene meist keinen Fuß rein setzt, dafür aber Stars wie Justin Bieber, Neymar, Rita Ora (Bild oben), Leona Lewis. Und so eine Adresse hat nun einen neuen Besitzer: The Pearl.

Der einst von Oksana und Daniel Kolenitchenko betriebene Klub ist nun in den Händen eines Stammgasts, der aber (noch) anonym bleiben will – wir hoffen, es ist ein Betreiber mit Ideen, Visionen und Bezug zur Szene! Daumen drücken.

„Es war einfach ein Angebot, was wir nicht ablehnen konnten“ sagt Oksana Kolenitchenko, die ihren Berliner Klub gerne behalten hätte. „Fünf Jahre lang haben wir alles in diesen Laden investiert und nach der Entscheidung sind viele Tränen geflossen“ ... Die Familie Kolenitchenko zieht jetzt übrigens in die USA.

So oder so: Alles wird gut.