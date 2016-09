schön berlin

Schon schön, so ein After-Work-Spaß am Montag. In Berlin ging am 1. August im AMANO Grand Central „SCHÖN“ an den Start – und ermöglichte Future-Disco-Sounds, sowie kleine Speisen aus dem Ofen oder vom Grill und einen schönen Ausblick auf die Mitte Berlins, den Hauptbahnhof, den Reichstag und das Kanzleramt. Schön.

12.9., SCHÖN, Apartment Club, Hotel AMANO Grand Central, jeden Montag ab 19 Uhr