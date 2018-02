Das Comeback des Jahres: ROSE KENNEDY

× Erweitern Magic Magnus Nina Queer Foto: M. Rädel Obwohl beide noch sehr, sehr jung sind, sind sie schon jahrelang befreundet: DJ Magic Magnus und Nina Queer.

Die erfolgreiche House- und Popmusiksause von DJ Magic Magnus und Nina Queer (Bild oben) meldet sich zurück aus der Winterpause. Und es gibt noch ein Comeback.

Die „Jungdiva der Herzen“, Ellen Lang, tritt wieder an, die Klubber zu bespaßen, natürlich in der Game-Lounge. Lange hatte Ellen sich zurückgezogen, jetzt hat sie wieder Sirup geleckt, sie will es wieder wissen!

Musikalisch kannst du am 3. März im angesagten JAMES JUNE zu den Hits von u. a. Marc@Garden, Waikiki und Gitti Reinhardt abgehen. Gut zu wissen: Bei schönen Wetter (in der warmen Jahreszeit) lockt der Biergarten und ein Grill!

Und schon jetzt ein Darkroom ...

3.3., Rose Kennedy, James June, Karl-Marx-Allee 93, U Weberwiese, 23 Uhr

Und hier noch ein paar Bilder aus den vergangenen Jahren: