Nach einer kurzen Pause im Januar geht die viel geliebte und schmerzlich vermisste Party von und mit DJ Magic Magnus und Nina Queer wieder an den Start. An neuer Stelle, im angesagten Haubentaucher im Friedrichshain!

Also zieh dir was Geiles an und sei bereit für zwei Etagen, einen Pool (besonders im Sommer dann super) und die Musik von DJs wie Magic Magnus & Kitty Vader (sie feierte unlängst ihren Geburtstag bei Chantal im Bassy) und Dukes!

4.2., Rose Kennedy, Haubentaucher Residenz, Revaler Str. 99, S Warschauer Str., 23 Uhr