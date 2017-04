× Erweitern Foto: M. Rädel Fetischmaus

... im Kitty in Mitte. Da muss Mann hin! Ab 23 Uhr heizen euch hier internationale DJs wie Soultonic und Moussa auf den Floors ein, wer will kann zudem Spaß in den dunklen Ecken haben ... Klingt versaut? Kann es werden ...

14.4., REVOLVER XXL, KitKatClub, Köpenicker Str. 76, http://revolverparty.com, 23 Uhr