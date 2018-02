Im Februar: Revolver Berlin

× Erweitern Revolver

Am 9. Februar wird es wieder wild und bunt im Kitty.

Mitten in Berlin-Mitte laden Oliver und Gary Mohns sowie Maria Psycho jeden Monat ein zur „Revolver Party“ – und was Maria Psycho da genau ist, verrät sie am besten selbst: „Animiermädchen! Ich empfange die Gäste, begrüße sie und zaubere ihnen ein Lächeln ins Gesicht!“ Die Frage, woher ihre verrückten Kostüme kommen, beantwortet sie lächelnd: „Die Outfits sind Eigenkreationen, die ich komplett selbst fertige. Ich bin mittlerweile sehr wählerisch beim Material und versuche, meiner Ausrichtung zu klaren Formen und minimalen Accessoires treu zu bleiben.“

Die Musik kommt von u. a. DJ Rony Golding, Fixi Fate und DJ Tiasz!

9.2., REVOLVER, KitKatClub, über/im U-Bhf. Heinrich-Heine-Str., 23 Uhr, https://www.facebook.com/events/202151757002168/