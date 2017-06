Ein Hitfeuerwerk: DJ Bambi Mercury

× Erweitern Bambi Mercury Bunt muss sein.

„Viele Jobs, die man tagsüber macht, sind nicht so kreativ, wie man als Mensch eigentlich ist ...“, daher erschuf Tim Bambi Mercury. Und er ist nun damit auch als DJ erfolgreich.

Unter anderem im SchwuZ und im „Irrenhouse“ konnten die Klubber sich schon an der Musikauswahl des „Fairytale-Glitter-Bearded-ClubKid-Dragqueen-Pokémon“ erfreuen.

„Warum ich gerne Klassiker, Retro-Hits auflege?! Sie erinnern mich an meine Jugend! Zudem ist die Musik von damals prägend, das kann man sehr gut bei den tausend Coverversionen oder Samples in den aktuellen Liedern hören. Und sie machen mir einfach zeitlos gute Laune, die alten Hits. Meine Favoriten sind Sandras „Maria Magdalena“, Madonnas „Like a Prayer“ und TLC mit „No Scrubs“