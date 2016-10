Spencer Reed

Das wirklich Wichtige bei einer Party, das ist die Musik, dann folgt die Location. Bei beiden Themen kann die Party Propaganda punkten. So kommt die Musik am 7.11. von Horny Devil, DJ Edu De La Torre & Spencer Reed sowie DJane Katy Bähm. Und der Klub ist auch klasse: das legendäre – sündige – Connection.

7.10., Propaganda, Connection, U Wittenbergplatz, 23 Uhr