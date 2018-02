popkicker #neukölln

× Erweitern Foto: M. Rädel SchwuZ

Tanzen kannst du heute auf der großen Poptanzfläche oder in der Mitte oder, oder ...

Das SchwuZ in Neukölln ist so groß, man weiß gar nicht, was man alles an Orten zum Flirt, Tanz und Gespräch aufzählen soll!

Außergewöhnlich ist – neben der quirligen Travestierevue – heute Nacht bei Jurassica Parkas Sause „Popkicker“ zudem die Möglichkeit, wie in freudigen Jugendjahren in einem Klub Tischtennis zu spielen.

Da rennen die Kerls und schwitzen gar süß. Stark toll auch.

10.2., Popkicker meets Kiezdisko, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr