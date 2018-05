Pfingsten sollte man feiern

× Erweitern GMF

Es ist ja ein Freudenfest der Christenheit. Aber auch die hedonistische Klub-Community hat einen Grund, den Pfingstsonntag zu feiern. Bob Young sei Dank!

Am 20.5. lädt der Veranstalter in sein GMF ein, aber nicht am Alexanderplatz, nein, einmal mehr in Alt-Stralau 1 in den Osthafen. Los geht es um 23:01 Uhr, angekündigt sind u. a. DJ Maringo und Stella deStroy. Wir sind gespannt!

20.5., GMF: Pfingsten Special, Osthafen, Alt-Stralau 1, 23:01 Uhr, https://www.facebook.com/events/233243223890940/