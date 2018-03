Ostern, auch eine Zeit zum Feiern

× Erweitern Destiny Drescher Foto: M. Rädel Selig lächelnd: DJane Destiny Drescher

Unser Kalender beruht auf der Zeitzählung der christlichen Kirche, die ein „vor“ und „nach“ der Geburt Jesus Christus kennt. Wie den meisten bekannt, soll Jesus einst gekreuzigt worden sein; Ostern ist die Gedächtnisfeier seiner Auferstehung. Also ein Grund zum Feiern – auch für Nichtchristen. Und wo feiert es sich besonders schön? Genau, im SchwuZ in Neukölln.

Der Klub hat über die Osterfeiertage ein buntes Programm zusammengestellt, der auch das zelebriert, was Jesus zugeschrieben wird: die Liebe zum Menschen (zu allen Mitgeschöpfen), egal, was er arbeitet, woher er kommt und wie er aussieht. Hier feiert man queer und multikulti!

Los geht der Partyreigen am 29.3. mit Edith Schröders Kiezdisko, am 30.3. steigt die Plastic mit u. a. Mikey Woodbridge, am 31.1. legt dann DJ Jaycap bei „Last Proxi Club“ los, am 1.4. gedenken dann u. a. Destiny Drescher (großes Bild oben) Lady Gaga bei „GAGA“.

29.3. – 1.4., SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr

