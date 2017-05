Nina Queer verrät ihre CSD-Party-Vision

Eine schlaflose Nacht wurde für die Diva aus den Alpen zu einer kreativen Angelegenheit.

Spencer Reed by M. Rädel House-Meister Spencer Reed

In einem der international hochgelobtesten Klubs in Berlin steigt am 22.7. eine Party, die es in sich hat.

Das kecke Veranstalter-Duo Nina Queer und DJ Magic Magnus versammelte das Who's Who der Szene, um der Community eine pralle und vielfältige Party nach der Demonstration zu ermöglichen.

Mit am 22. Juli im Ritter Butzke dabei sind u. a. House-Meister Spencer Reed (Bild oben), Retro-König Leberwurst, Popper PomoZ und Diven-Spezialist Berry E. (der kommt extra aus „Hamburch“ angereist). Auf Show-Einlagen und Trash muss man auch nicht verzichten, u. a. Mataina und Melli sind fest eingeplant – und über allen strahlt natürlich die wunderschöne Nina Queer. Die Blasfreudige verrät: „Bumsen kann Mann hier auch, wir haben wie immer einen riesigen Darkroom“ – der passt auch super zum Claim der Party: „Bumsi, bumsi“ ...

22.7., „Mega CSD Party 2017“, Ritter Butzke, Ritterstr. 26, U Moritzplatz, 23 Uhr