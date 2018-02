NEU: polygon / B:EAST / Friedrichshain

× Erweitern Oliver Mohns polygon Foto: M. Rädel

Die Location am Wiesenweg kannte man lange als Kosmonaut. Jetzt kommt der Klub total umgebaut und neu bespielt zurück. Wir konnten uns Anfang Februar vor Ort ein Bild machen.

Oliver und Gary Mohns sind die Macher hinter diesem neuen Klub, der am 9. März neu eröffnen wird. „Die erste Party wird die B:EAST am 10.3. sein, sie fand schon einmal hier statt und war sehr erfolgreich – da hieß der Klub noch Kosmonaut und war noch nicht so umgestaltet, wie jetzt“, verrät Oliver. „Wir planen hier aber nicht nur Partys, wir wollen auch einen monatlichen Kinoabend mit Gay Classix machen, zum Beispiel mit „Polyester“ von John Waters mit Divine“, sagt Oliver Mohns, während er uns den großflächigen Klub zeigt. Sehr innovativ, ziemlich cool und absolut Berlin sieht nicht nur der Klub mit seinem großen Garten, den Bars, den schwarzen Toiletten und den Lounges aus, auch die Idee ist 100% Berlin. „Es soll eine Art Kulturzentrum werden“, verrät der dazugekommene DJ Brett Knacksen. „Von Yoga bis hin zu täglichem Cafébetrieb werden wir hier vieles möglich machen“, ergänzt Oliver. Auch der Nachwuchs soll gefördert werden: Hier wird man bald lernen können, DJ zu werden. Berlin kann sich freuen, der Friedrichshain sowieso und die LGBTIQ*-Szene auch: klasse, der polygon.

Ab März: polygon, Wiesenweg 1 – 4, S Ostkreuz, S / U Frankfurter Allee, die B:EAST steigt am 10.3., die Oster-B:EAST am 1.4., http://beastparty.berlin/