NEU IN BERLIN: EPIPHANY

Epiphany

Frisch in die Hauptstadt gekommen ist dieser schillernde US Star, den man am Samstag bei der „Madonnamania“ im SchwuZ in Neukölln genießen kann.

BIST DU WEGEN TRUMP NACH DEUTSCHLAND GEKOMMEN?

Hahaha! Ich habe mit dieser Frage gerechnet. Trumps Wahl steht für mich für den Tod der Rechenschaftspflicht durch die Sensationslust. Er ist wie ein riesiges orangenes Baby, das die Welt vernichten könnte. Ich schaue mir das Drama lieber von hier aus an ...

WAS SCHÄTZT DU AN BERLIN?

Ich mag die Offenheit in Sachen Kultur und Nachtleben. Mir kommt es so vor, als ob hier immer noch Dinge entstehen und wachsen, das mag ich. Berlin lässt Leute so sein, wie sie sein wollen! Dragqueens bringen sich hier vielfältig ein – auch in den Kunstbetrieb. Berlin ist zudem eine Weltstadt mit toller Architektur, schönen Parks und sehr guten Restaurants. Es ist, als ob die besten Teile vieler kleiner Städte zu einer Stadt gemacht wurden!

DU TRITTST BEI DER MADONNAMANIA AUF. MAGST DU MADONNA?

Natürlich stehe ich auf Madonna! Auch wenn ich denke, dass sie heute ein bisschen verrückt ist (grinst). Ich wuchs in den 1980ern und 1990ern auf, ich sah sie auf MTV und denke noch immer, dass Madonna ein unglaublicher Künstler ist. Niemand hat so viel geschaffen, wie sie.

•Interview: Michael Rädel

