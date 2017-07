× Erweitern Fotos/Collage: Mr Brainwash madonna 2009

Ende Juli versorgt dich das SchwuZ in Neukölln mit einem poppigen queeren Höhepunkt: Glamour statt Dreck im Kiez!

Der Name der Party lässt ja schon keinen Raum mehr für Überlegungen, was da so geboten wird. Bei der „Madonnamania“ stehen selbstverständlich die „Queen of Pop“ Madonna und all ihre Freunde (etwa Justin Timberlake), Freundinnen (etwa Cher oder Britney Spears) und Remixer im Mittelpunkt.

Natürlich gibt es hier die Klassiker wie „Vogue“, „Hung Up“, „Like a Virgin“, „4 Minutes“ und „Erotica“ zu genießen, aber ebenso Charthits, die man sonst nicht mehr so oft hört, etwa „What It Feels Like for a Girl“, „Borderline“, „Die Another Day“ oder „Get Together“ – und das auch mal in Versionen, die sonst nur Sammler kennen und schätzen. Ein Lob an all die DJs!

Im größten SchwuZ-Klubraum, der „Kathedrale“, lockt im Laufe der Nacht immer eine muntere Travestie-Show. Hier zeigen glitzernde Queers, was man alles mit und zu dem Phänomen Madonna anstellen kann.

Das Publikum ist bunt gemischt, ziemlich international, tanzbegeistert, albern und sehr kontaktfreudig. Get into the groove!

29.7., Madonnamania, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr