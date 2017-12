× Erweitern Foto: Universal Music Madonna

Nur wenige Stars tun so viel Gutes und machen so wenig Aufhebens darum.

Was Madonna bisher gespendet und supportet hat, füllt Bücher. Die treue weltweite Fangemeinde dankt es der Popperin in den Charts: Auch ihr letztes Live-Album erreichte in vielen Ländern die Charts-Spitze – bei uns die Top 10.

Das, unter anderem das, wird am 30.12. im SchwuZ in Neukölln gefeiert – mit vielen Szene-Sternen und Diven!

30.12., Madonnamania, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr