ℳadonnaℳania

Am 24. März geht wieder eine der erfolgreichsten Partys der LGBTIQ*-Szene Berlins an den Start: die „Madonnamania“ im SchwuZ.

Mit dabei sind diesmal u. a. DJ Kenny Dee, Bambi Mercury, Katy Böhm, Jacky-Oh Weinhaus, Biggy van Blond, Fixie Fate, DJ Modeopfer, Devid sowie Amy Strong – alles erklärte Madonna-Fans, schließlich ist die „Madonnamania“ ja auch eine Ikonenparty!

„Das scheinbar fleischgewordene Homo-Klischee wird von der Community innig geliebt und ist bei allen Reformationen seiner Leitfigur stets deren oberster Maxime verbunden: ‚This is who I am, you can like it or not, you can love me or leave me, cause I never gonna stop“, verrät das SchwuZ vorfreudig dazu. Wir sind dabei!

24.3., Madonnamania, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr, 💋