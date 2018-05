Jetzt queer: der Suicide Circus

× Erweitern SUICIDE CIRCUS Chantals House of Shame Alle Altersgruppen toben im angesagten Techno-House-Klub im Friedrichshain

Der Suicide Circus ist die neue Heimat DER Donnerstags-LGBTIQ*-Party Berlins.

Kann der Monat besser beginnen als mit einem Besuch der legendären Party „Chantals House of Shame“? Nein!

Heute steigt die Party das erste Mal im Suicide Circus. Es ging also raus aus Mitte/Prenzlauer Berg und wieder nach Friedrichshain-Kreuzberg. Wieder? Ja, denn Chantal war mit ihrem „House of Shame“ einst auch in der Panorama Bar des Ostguts beheimatet. Dem Vorgängerklub vom Berghain ...

Freut euch heute Nacht über Travestie mit Kelly Heelton, Disco mit Fixie Fate sowie House von und mit u. a. den DJs Divinity & Maringo – und tanzt, was das Zeug hält, Queers!

Immer donnerstags: Chantals House of Shame, Suicide Circus, Revaler Str. 99, U/S Warschauer Straße, ab 23:15 Uhr

https://www.facebook.com/suicideberlin/