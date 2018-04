JAMES JUNE // Rose Kennedy

× Erweitern Foto: M. Rädel Kussmund

Popmusik öffnet die Herzen. Und nicht nur die! Denn wenn man so richtig Spaß hat, funktioniert auch das Gehirn besser.

Und dann kannst voll du einsteigen in die dramatische Welt von Künstlern wie Sia und auf dem Dancefloor loslegen. Nicht nur DJ Magic Magnus wird sich freuen!

POPFLOOR: U-Seven, Darc Delirium & Magic Magnus

HOUSEFLOOR: GLORIA GAME BOYS

LOUNGE: „SEX-TAROT mit Madame BIBI“

Madame BIBI ist übrigens Brigitte Skrothum – und die hauchte uns folgenden Satz in den Hörer: „Lass dir deine Karten legen und erfahre, was dir zehn Minuten später, im Darkroom passiert“ ... – der Name BIBI wurde ihr übrigens in Paris verliehen als sie dort rumtranste.

7.4., Rose Kennedy: „JUNGE RÖMER – ALTE GRIECHEN“, James June, Karl-Marx-Allee 93, U Weberwiese, 23 Uhr