× Erweitern Silvester Irrenhouse

Der Höhepunkt ist natürlich der Showblock (Travestie!), aber auch davor und danach ist diese Party im Klub Musik & Frieden eine großartige Sache!

HousElektro, Pop, Eurodance und Disco – die DJs wissen, womit sie den Klub zum Toben bringen.

„Es ist das einzige, was ich wirklich kann und was Sinn für mich ergibt. Nur auf Partys und auf der Bühne bin ich wirklich frei. Ich brauche die Energie, die Liebe und Zuneigung der Menschen. Es ist das Elixier, das mich am Leben hält. Dafür bin ich letztlich auch bereit, alles zu geben“, so Nina ganz dramatisch. We love!

31.12., IRRENHOUSE-SILVESTER-GALA, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 48, U Schlesisches Tor, 23 Uhr