Nina Queer Eine von Berlins Glamourösesten: Lady Q.

„Earth Can Be Just Like Heaven“ – Diese Disco-Hymne der Two Tons O'Fun (später nannten sie sich The Weather Girls) passt auf diese queere Szeneparty am 20. Januar, wie die Bass Drum zum House Track: Perfekt.

Ab 23 Uhr hat man die Möglichkeit in einen abgedrehten Klub-Kosmos einzutauchen, der seinesgleichen sucht. Für die passenden Beats sorgen populäre DJs wie die Gloria Game Boys (House), Influx, DJink und Magic Magnus (Popmusik) sowie Doris Disse und Bambi Mercury (Disco, Eurodance, Pop) – das ist aber noch nicht alles!

Denn Werbe-Ikone und Theaterschauspielerin Brigitte Skrothum spielt mit den Klubbern „Penis-Dart“ uuuund Amanda Cox macht endlich ihren Disco-Bus. Bei Veranstalterin Nina Queer mischen sich die Szenen, die Nationalitäten und Kulturen ohne Stress und mit viel Testosteron und Glitzer. „We’re all brothers and sisters / Earth can be just like heaven“, eben genau so, wie es sich die Two Tons O'Fun einst wünschten. Danke dafür, Lady Q.

20.1., Irrenhouse, Musik & Frieden, Falckensteinstr. 47, U Schlesisches Tor, 23 Uhr