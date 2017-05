House of Weekend voll auf Depeche Mode

× Erweitern Foto: Anton Corbijn Depeche Mode

Die Depeche-Mode-Fan-Base feiert zusammen mit dem Team vom GMF Ende Juni ihre Helden Depeche Mode. Und das an einem Donnerstag!

Der Anlass ist natürlich das Konzert davon im Olympiastadion, das im Rahmen der „Global Spirit“-Tour stattfindet. U. a. Mr. Devotee (BLN), Exciter (BLN) und Strange Diva (BLN) versorgen danach im House of Weekend am Alexanderplatz dann die Liebhaber der Synthie-Pop-Ikonen am 22. Juni mit Hits wie „Just Can’t Get Enough“, „Precious“ und „Enjoy the Silence“.

22.6., House of Weekend, Alexanderstr. 7, U/S Alexanderplatz, 23 Uhr