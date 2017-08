♂ Horse Meat Disco kommt zurück

× Erweitern Horse Meat Disco

Die wichtige Party feiert nach viel zu langer Kreativpause eine furiose Rückkehr. Auch wieder mit einer Bühne für Performances.

Man kann es nicht zu oft sagen: Ohne Disco wäre die Schwulenbewegung anders verlaufen, denn es waren die Klubs, die „schwarze“ und „weiße“ Musik spielten, die alle Szenen der Menschen vereinten. Hier wagten unzählige ihr queeres Coming-out, sammelten Selbstbewusstsein für das „reale“ Leben. Ohne im TV zu sehende und im Radio zu hörende Vorbilder wie Sylvester, Amanda Lear, Jimmy Somerville, Divine und Patrick Cowley hätten sich im Coming-out befindliche LGBTIQ*s sicherlich zaghafter entwickelt.

Wer ging nicht schon ab zu Donna Summers „I Feel Love“, „Love Is in Control“ oder „Hot Stuff“? Und Gloria Gaynors Hymnen wie „I Am What I Am“, „Reach Out“ und „I Will Survive“ sind immer gut, einem den Rücken zu stärken.

Durch Disco wurden Produzenten wie Cerrone, Patrick Cowley und Giorgio Moroder zu den wegweisenden Soundtüftlern, als die sie heute gelten. Und ohne sie würde Technolektro heute nicht so sein, wie er klingt, stampft und klackert. All das wird in der „Horse Meat Disco“ gefeiert: die Musik, das Anders-Sein, der Tanz, die queere Liebe, die Diven. In UK hat die Partyreihe nie aufgehört glücklich zu machen, in Berlin war seit März 2016 Pause. Und jetzt gibt es das Comeback!

„Nach fast zwei Jahren Pause hat die Tape Crew eine neue Location für die sonnige Disco-Soiree, die fast sieben Jahre lang im Tape und Prince Charles gefeiert wurde. Geplant sind vier Partys im kommenden Jahr“, verrät Joni. „James Hillard und Luke Howard sind am 9. vor Ort, zusammen mit Gideön – Macher der legendären Schwulendisco ‚NYC Downlow‘ und Mitveranstalter der ‚Absolution‘. (...) Wir wollen wieder einen Ort schaffen, an dem sich jeder ausleben kann. Gäste, die Lust auf einen exzentrischen Look haben, werden sich auf jeden Fall wohlfühlen.“ Love to love you, Horse Meat Disco.

9.9., Horse Meat Disco, Bauakademie, Schinkelplatz 1, S/U Alexanderplatz, 23:55 Uhr