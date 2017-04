HAUBENTAUCHER #POOL #GAY

× Erweitern Foto: M. Rädel Haubentaucher

Der erste Samstag im frühlingsfrischen Wonnemonat Mai wird durch die Party von DJ Magic Magnus und Nina Queer noch viel, viel besser.

Eine coole Sache! „Rose Kennedy“ überzeugt am 6. Mai schon ab 22 Uhr in der mehr als sommertauglichen Location (Stichwort Pool!) Haubentaucher mit Popmusik, House und liebenswerten VIPs wie Rolfe und Betty BücKse. An den Musikmaschinen werden u. a. DJ PomoZ, Influx_ und Magic Magnus stehen – es wird also hochwertig. Uuuund erotisch, denn bei gutem Wetter gibt es einen Bademoden-Wettbewerb! #bulge #bulge #bulge

6.5., Rose Kennedy: BIG Outdoor Opening, Haubentaucher Residenz, Revaler Str. 99, U/S Warschauer Str., 22 Uhr