HALLOWEEN IN DER BURG

Halloween

Halloween-Special! Die wohl beste Party an Halloween lockt mit Szene-VIPs, House, Pop und vielen Zombies.

Schon im Frühling freute sich Mitveranstalterin Nina Queer auf die Party im Oktober: „Wir bauen für Euch die Original Schauplätze aus der Mega-TV-Serie THE WALKING DEAD nach.“ So feiert man perfekt in den grauen Monaten: Tanzen, lachen, gruseln und toben in der Burg Schnabel (direkt neben dem Klub Birgit&Bier). Auflegen werden u. a. Kid Rox, Alexio, _influx, PomoZ und Magic Magnus. Deine Grusel-Disco braucht dich!

29.10., Burg Schnabel, Schleusenufer 3, U Schlesisches Tor, 23 Uhr